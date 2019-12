Pour écouter la radio, le "SoundTree", vendu 17 000 euros

L'arbre musical Elipson "Sound Tree" est une création unique dans l'univers de la haute fidélité née de l'imagination des designers Maurizio Galante, Tal Lancman et Jean-Yves Le Porcher. Il est composé d'un caisson de basses intégrant l'amplification - le tronc - et de 12 enceintes sphériques à suspendre au plafond - les fruits - reliés ensemble par des câbles gainé de tissu - les lianes. Le "Sound Tree" propose une solution extrêmement modulable pour diffuser la musique dans les lieux les plus divers. En variant la disposition des enceintes, il s'adapte à tous les espaces, des plus intimes (salon, pièce de vie) aux plus vastes (salle de réception, salle de restaurant, etc.). Le "Sound Tree" s’inscrit dans une volonté de développer une collection d’objets sonores "Haute Couture".