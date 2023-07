Pour écouter la radio, l’autoradio reste l’équipement le plus utilisé

Les supports les plus souvent utilisés pour écouter la radio par l’ensemble des individus (cités en 1er, 2e ou 3e ) sont l’autoradio (48.6%, -2.6 points en un an), le téléphone mobile (39.1%, soit +2.5 points en un an) et le transistor (24,6%, quasi stable sur un an avec +0.5 point), qui creuse l’écart avec la chaîne Hi-Fi (20.8%, en recul de 1.3 point après une baisse de 6 points l’année passée).

Tout comme pour l’écoute générale de la radio, le téléphone mobile et l’ordinateur sont les équipements multimédia les plus utilisés pour écouter la radio via un agrégateur de contenus (d’un groupe de médias ou indépendant). Les jeunes sont les auditeurs équipés d’un support multimédia écoutant le plus la radio via un agrégateur de contenus (31.9% des 13-24 ans et 34.3% des 25-34 ans).