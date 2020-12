Pour Noël, SUN Junior passe en DAB+

Au menu, en DAB+ pour ces fêtes de fin d'année, une sélection musicale entre classiques et surprises de saison, des histoires de Noël d'ici et d'ailleurs, un calendrier de l'Avent sonore et des co-productions exclusives enregistrées dans les studios de SUN : "Le Dragon Rouge", un conte musical inédit de Nathalie Mouton, diffusé du lundi 21 au jeudi 24 décembre ou encore "Poucette", un spectacle adapté en lecture musicale réalisée par le Théâtre de l'équinoxe (Cholet), avec Annie Chauveau et Sébastien Rousselet, diffusé du lundi 28 au jeudi 31 décembre.