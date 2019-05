Podcasts : un "petit" public néanmoins "significatif"

Et un nombre croissant de spécialistes du marketing et d'agences américains ont ajouté les podcasts à leur budget. En mai 2018, 32% ont déclaré qu'ils faisaient déjà de la publicité sur ce support, selon l'Advertiser Perceptions et la société de médias audio Westwood One. 36% avaient prévu de faire de la publicité sur podcast au cours des six prochains mois.