Podcasts : France Culture et la SACD lancent un appel à projets 2020

France Culture et la SACD lancent donc aujourd’hui le nouvel appel à projets du Fonds Podcasts Originaux France Culture / SACD. Ce Fonds d’aide à l’écriture de séries "feuilletonnantes" pour la radio, d’un nouveau genre est depuis sa création un véritable vivier de talents d’auteurs et de fictions de qualité, véritable moteur pour l’innovation (formes, formats, technologies, écritures…). De "Hasta dente", à "L’Appel des abysses", en passant par "Projet Orloff", "L’incroyable expédition de Corentin Tréguier au Congo" et "DreamStation," ces podcasts de fiction française salués par la critique ont su renouveler le genre de la création radiophonique. Depuis leur création, ces podcasts originaux ont été réécoutés (podcasts et réécoutes) à hauteur de 760 000 pour "L’incroyable expédition de Corentin Tréguier au Congo", plus de 500 000 pour "Projet Orloff "et "L’Appel des abysses" ou encore plus 335 000 pour "Hasta Dente".