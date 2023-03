Podcast : un nouvel épisode "Des ondes Vocast"

Programmation musicale, découverte de nouveaux talents, show cases, concurrence, croissance de la zone d'écoute, extension sur le DAB+ sur le pourtour méditerranéen : FX évoque l'actualité de sa radio. Il revient notamment sur l’ouverture, il y a quelques jours, de RTS à Monaco, et couvre ainsi Cannes et Nice en DAB. De plus, François-Xavier ne cache pas ses ambitions pour obtenir une fréquence à Marseille et Fréjus avec un dossier en cours toujours en DAB. Et créer ainsi une jonction naturelle de Monaco jusqu'à Perpignan.