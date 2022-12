Podcast : un nouvel épisode "Des ondes Vocast"

Kash est aux commandes de la matinale de la radio francilienne Voltage. Il revient sur son parcours radiophonique démarré à Lyon sur Radio Scoop, sur son départ de NRJ sur laquelle il a officié pendant plus de 10 ans, et sur son équipe du morning de Voltage. Il montre un visage à l’antenne très spontané et près des gens, une matinale coup de coeur pour le podcast. Kash a également connu l’évolution d’Europe 2 à Virgin Radio. Il n’en garde pas un grand souvenir car l’ambiance en interne avait très vite changé. Une interview sans filtre réalisée par Rémy Bertholon.

Dans la première partie Actu-débat, Olivier Oddou revient sur les derniers sondages radios, en forte baisse, et son impact sur les deux indicateurs de l'audience : l'audience cumulée et la part d'audience.