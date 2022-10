Podcast replay : RMC portée par le succès de "L'After Foot"

RMC affiche une nouvelle fois des audiences historiques et dépasse le record de mai dernier (32.3 millions) avec 32.6 millions de podcasts replays téléchargés (+32% en un an). "Écoutée par plus d’un million d’auditeurs quotidiennement, RMC est la seule radio à positionner quatre de ses émissions dans le Top 12 France et bat des records sur trois de ses podcasts" explique la station.

Parmi les émissions les plus podcastées en septembre, on retrouve "Le Super Moscato Show", "Les Grandes Gueules, "Rothen s'enflamme", "Apolline Matin" e, bien sûr, l'émission "L'After Foot" qui enregistre, à elle seule, 18 256 000 d'écoutes et/ou de téléchargements.