Podcast natif : "une consommation ancrée dans le quotidien" selon Acast

La consommation de podcast est restée importante, les Français ayant emmené leurs programmes favoris dans leurs bagages, avec en moyenne de 3.8 podcasts écoutés par mois cet été soit une augmentation de 20% par rapport au dernier baromètre. Cet intérêt pour les podcasts se traduit également dans les chiffres par applications d’écoutes. Alors que de plus en plus de plateformes d’écoutes s’investissent dans les podcasts, les plateformes 100% dédiées au podcast continuent de porter l'usage de ce nouveau média avec les taux d'engagement les plus importants que les services mêlant musique et podcast : Podcast Addict (9.8 podcasts écoutés par auditeur unique/mois), Apple Podcast (8.1 podcasts écoutés par auditeur unique/mois) contre 3.8 pour Deezer et 2.6 pour Spotify.