Podcast natif : étude exclusive CSA et Havas sur l'audience

Selon les chiffres communiqués lors du Paris Podcast Festival, l'attraction pour le podcast natif est de plus en plus forte, et le confinement y est grandement pour quelque chose (13% des auditeurs hebdo ont commencé pendant). Beaucoup de chiffres, et toujours une certitude... Le podcast natif gagne du terrain. Peut-être allez-vous en écouter encore davantage entre 21h et 6h pendant le couvre-feu.Et vous, allez-vous faire gonfler les chiffres en augmentant votre fréquence d'écoute et en parlant de vos podcasts préférés autour de vous ? Vous pouvez écouter la conférence "Les Français et le podcast natif" via Ausha