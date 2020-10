Podcast, ebook et livre audio : l'amour à trois

Les livres numériques et audio sont davantage utilisés pour les loisirs et le divertissement. Les podcasts les plus écoutés traitent des actualités et des connaissances. 56% des personnes qui disent des livres numériques, 57% des lecteurs de livres audio et 51% des consommateurs déclarent être prêts à découvrir du contenu sur un autre format, tout en restant fidèle à leur format favori. Podcasts et livres audio séduisent trois générations : X (40-55 ans), Y (25-39 ans) et Z (16 à 24 ans). Notons que c'est la génération Z qui écoute le plus de podcasts (73%). La génération des baby-boomers quant à elle, (56 ans et plus), apprécie moins podcasts et livres audio, mais reste consommatrice de livres numériques. Quant au format d'écoute, le plus répandu pour le podcast et le livre audio reste le streaming. Par exemple, 70% des consommateurs de la génération Z préfèrent les podcasts via Spotify.