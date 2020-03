Podcast Le Micro : l'épopée Radio FG et la relance de Maxximum

Retrouvez également Antoine Baduel dans le magazine du n°120 de la La Lettre Pro de la Radio

Ecoutez le podcast : cliquez-ici et sur Apple Podcast

Une icône, c’est probablement comme cela que l'on pourrait qualifier Radio FG qui représente à elle seule toute une frange de l’histoire de la radio en France. Née dans le mouvement des radios libres en 1981, elle a, d’abord; été le fer-de-lance de la communauté homosexuelle parisienne avant de devenir l’étendard de la musique électronique à partir des années 90. Le label FG a même été l’un des plus grands vendeurs de CD en France ! À la tête de la station depuis le début des années 90, Antoine Baduel. Non seulement, il dirige la station mais il est l’un des seuls patrons de radio à assurer une émission quotidienne "L'Happy Hour", qui fête ses 20 ans cette année. Pour le podcast Le Micro, Antoine Baduel a reçu La Lettre Pro de la Radio, dans les studios de la rue de Rivoli à deux pas de l’hôtel de Ville de Paris. Il raconte l'épopée de FG, ses ambitions et annonce la relance de la cultissime radio Maxximum sur le DAB+.