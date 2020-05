Podcast : Europe 1 Studio lance "Mister President"

Qui sera le prochain président des Etats-Unis ? Donald Trump a-t-il une chance de remporter l’élection américaine de novembre 2020 ? Pourquoi les Américains n’ont-ils jamais élu de femme à la Maison-Blanche ? De Truman à Obama, de Kennedy à Clinton en passant par les Bush, père et fils, chaque épisode est raconté à la manière d’une véritable histoire, avec ses personnages passionnants et des rebondissements parfois oubliés mais qui ont marqué l’Histoire. Chaque élection est aussi l’occasion de tirer une grande leçon de politique qui s’applique aussi en France. Europe 1 Studio en partenariat avec l’Institut Montaigne, offre ainsi aux auditeurs de la station un podcast original natif inédit entièrement imaginé et écrit par le politologue Olivier Duhamel, avant d’entrer dans la dernière ligne droite d’une campagne électorale qui ne ressemble d’ores et déjà à aucune autre.