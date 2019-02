Podcast #12 : "L'Hebdo Radio" de La Lettre Pro de la Radio

Quand la radio parle de la radio. Au sommaire de L'Hebdo Radio , la Journée mondiale de la radio a eu lieu mercredi. L’équipe de La Lettre Pro de la Radio a notamment motorisé une radio temporaire ( Radio Unesco ) installée dans le hall de l’Unesco et rencontré Cécile Mégie, directrice de RFI.Comment générer plus de 2 millions d’écoutes par mois avec seulement 5 podcasts ? C’est l’audience que génère le réseau Choses à Savoir. Le podcasteur à l’origine de ce succès dévoilera une partie de sa recette pour y parvenir. Et vous le constaterez, c'est pas forcément très compliqué... Nostalgie Belgique persiste et signe. Elle est une nouvelle fois la station la plus écoutée en Belgique francophone. Le studio One Shot , implanté à Miami et dirigé par David Vautrin, revisite le concept du jingle chanté et vient de signer l’habillage de Revolution 93.Enfin, Nouvelles Écoutes , leader des studios de podcasts natifs, a dépassé le million d’écoutes mensuelles et en profite donc pour renforcer son offre publicitaire. On y a été jeter une oreille...