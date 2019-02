Audiences en Belgique : Nostalgie persiste et signe

En Belgique, Nostalgie obtient une PDM de 15.2% (versus 15.2% dans la dernière vague) confirmant pour la quatrième fois sa première place en Belgique francophone. Nostalgie reste également la radio la plus puissante en termes d’audience semaine et totale avec 1 405 594 auditeurs, elle est la radio qui rassemble le plus grand nombre d’auditeurs. Et avec 994 789 auditeurs, elle est la radio qui rassemble le plus grand nombre d’auditeurs chaque semaine. Elle est écoutée chaque jour par 542 309 auditeurs et sa durée d’écoute progresse encore de 8 minutes. pour atteindre 169 minutes. Ainsi, elle devance Radio Contact (14.3%), Bel RTL et Vivacité (13.2%), Classic 21 (12%), La Première (7.1%), NRJ (5.1%), Fun (2.9%) et Pure (2.7%).