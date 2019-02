One shot revisite le concept du jingle chanté pour Revolution 93

"Nous avons travaillé à partir de la playlist de la radio à la manière d’un Dj. Il y a eu beaucoup de mélanges, de filtres et de cuts pour obtenir des bases pouvant accueillir le logo sonore, les voix parlées et chantées et le claim de la station. On sait depuis longtemps que les auditeurs sont très sensibles à l’habillage d’une radio et qu’un jingle inadapté peut simplement les faire zapper. Les jingles Revolution sont immunisés contre le zapping car ils font partie intégrante du programme" a indiqué David Vautrin qui dirige le studio One Shot Vous pouvez découvrir l’habillage Revolution 935 ICI