Podcast #10 : "L'Hebdo Radio" de La Lettre Pro de la Radio

Au sommaire de L'Hebdo Radio, l'incendie volontaire qui a détruit les studios de France Bleu Isère. La patronne de Radio France a dénoncé un acte cruel et odieux et a fait le déplacement à Grenoble. Je t'aime, moi non plus ou l'histoire compliquée entre les jeunes d'aujourd'hui et la radio d'aujourd'hui. Emmanuelle Le Goff de Médiamétrie décortiquera cette nouvelle étude. La semaine dernière, c'était LE sujet de conversation dans tout le Landerneau de la radio : le Salon de la Radio et de l'Audio Digital. On y a rencontré deux jeunes talents forcément et déjà talentueuses.

Enfin, France Bleu, Latina, OUI FM, RTL, Nostalgie Belgique… Le studio 21 Juin multiplie les habillages de plusieurs radios en France et en Europe. Eric Renard nous en dira plus dans ce podcast.