Plus du quart des Français visite les sites et applications liés à la lecture

Les femmes CSP+ sont les plus grandes adeptes de ces sites et applications : près de la moitié d’entre elles (46.8%) s’y connectent chaque mois. Les retraités, quant à eux, représentent une part croissante des visiteurs de ces sites et applications. Alors qu’ils n’étaient que 18.2% sur les sites et applications de Livres en février 2019, ils ont désormais quasiment rattrapé la moyenne nationale : 26.8% s’y sont connectés en février 2020. Le classement des audiences révèle entre autres le besoin des Français d’échanger autour de leurs lectures puisque le leader reste le site communautaire français Babelio.