Plus de couverture pour L'essentiel Radio

Depuis 2016, BCE accompagne la radio avec l'intégration de ses studios, émetteurs et antennes. Au fil des années, L'essentiel Radio a augmenté sa couverture du pays avec le lancement de nouvelles fréquences à Rambrouch, Junglinster, Ettelbruck et Remich.

Cette nouvelle fréquence, installée à Blaschette, permet d'atteindre une couverture complète du pays. En conséquence, la radio nationale est disponible sur plusieurs fréquences 107.7, 105.6, 104.2, 103.4, 97.5, 95.6 et 94.3.

"Nous sommes heureux de contribuer au succès de L'essentiel Radio depuis 2016, la radio a enrichi son offre et propose aujourd'hui des programmes de haute qualité au niveau national" a ajouté Eugène Muller, Head of Transmissions chez BCE. "Nous continuerons d'aider la radio dans son développement futur afin d'améliorer sa couverture et la continuité de ses programmes". La prochaine étape pour L'essentiel Radio sera le test de la plateforme DAB+, dans laquelle BCE a travaillé au cours du premier semestre de 2020.