Plus de 9 millions d’auditeurs uniques sur Acast

"La réponse que Acast reçoit en France de la part des Éditeurs de presse et des studios indépendants montre la pertinence de notre expertise, de notre offre et de nos contenus. Depuis notre arrivée l’an dernier en avril nous avons constaté une demande croissante et exponentielle du marché" a expliqué Yann Thébault, directeur général France de Acast. Les écoutes enregistrées par Acast entre octobre 2019 et janvier 2020 se répartissent en 3 segments clé avec 89% des podcasts natifs français cumulant moins de 50 000 écoutes par mois, 9% cumulent entre 50 000 et 200 000 écoutes par mois et enfin 2% des podcasts natifs cumulent plus de 200 000 écoutes par mois. En moyenne, un auditeur de la plateforme a écouté 4 podcasts par mois.