Plus de 80 millions d'Américains écoutent la radio AM chaque mois

Si le constructeur Ford a récemment indiqué son désir de retirer la radio AM de ses véhicules (lire également ICI ), les propriétaires de véhicules de la marque Ford sont pourtant des utilisateurs massifs de la radio AM : un auditeur de radio AM américain sur cinq possède un véhicule Ford et 23% des auditeurs de radio AM américains possèdent un véhicule General Motors.Par ailleurs, rappelons que l'étude "Share of Ear" d'Edison Research du quatrième trimestre 2022 révèle que parmi tous l'audio financé par la publicité dans la voiture, la radio AM/FM détient une part de 88%. Les podcasts ne représentent que 6% du volume de temps d'écoute dans la voiture.