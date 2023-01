Plus de 7 millions d'auditeurs pour les Indés Radios

Dans un contexte d’actualités nationales et internationales dense, Les Indés Radios conservent "la première audience de France sur ce critère et de belles performances avec une part d’audience de 10.9% et un quart d’heure moyen de 1.1% soit en moyenne 585 000 auditeurs à leur écoute sur chaque quart d’heure de la journée".

Le Groupement Les Indés Radios, fondé il y a 30 ans, rassemble aujourd’hui 128 radios indépendantes. Il a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 166 millions d’euros. Les stations réunies au sein des Indés Radios couvrent 95% de la population française à travers plus de 1 000 fréquences et sont le premier employeur privé de la FM.