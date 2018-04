Plus de 4.5 millions d'auditeurs pour franceinfo

Si franceinfo confirme sa place de 4e radio la plus écoutée de France et qu'elle rassemble chaque jour 4 532 000 auditeurs, soit 8.3% d’audience cumulée, la chaîne de Radio France s’impose aussi comme la 2ème marque d’actualité sur le web pour le deuxième mois consécutif et continue de progresser avec 20 millions de visiteurs uniques.

Rappelons que Radio France a battu son record en nombre d’auditeurs sur une vague janvier – mars avec 14 657 000 (+ 112 000 auditeurs). La radio publique atteint une audience cumulée de 27% et réalise sa meilleure part d’audience à 26% grâce à 6 de ses 7 stations (France Inter, franceinfo, France Bleu, France Culture, France Musdique et Mouv').