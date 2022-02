Plus de 34 millions d'auditeurs pour la BBC

Au 4e trimestre 2021, BBC Radio 1 comptait 8.97 millions d'auditeurs âgés de 10 ans et plus et le "Radio 1 Breakfast Show" avec Greg James comptait 4.85 millions d'auditeurs. BBC Radio 2 a été écoutée par 14.87 millions d'auditeurs et "The Zoe Ball Breakfast Show" a généré 7.5 millions d'écoutes. BBC Radio 3 a enregistré une audience de 1.99 million d'auditeurs. BBC Radio 4 a attiré 10.48 millions d'auditeurs dont 6.62 millions d'écoutes pour le programme The Today (du lundi au samedi). BBC Radio 5 Live a affiché une portée de 5.89 millions d'auditeurs. Ajoutons Radio 1Xtra (744 000 auditeurs), BBC Radio 4 Extra (1.89 million) et BBC Radio 5 Live Sports Extra (1.22 million), BBC Radio 6 Music ( 2.6 millions d'auditeurs) et BBC Asian Network (489 000 auditeurs).