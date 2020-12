Plus de 3.9 millions de pages vues en novembre pour RadioScoop.com

Ce nouveau record historique vient conforter la rentrée digitale de Radio Scoop avec pour les mois de septembre et octobre, respectivement 3.5 et 3.4 millions de pages vues. Ce chiffre marque une progression de 31.4% par rapport à novembre 2019, il vient soutenir Radio Scoop dans ses choix éditoriaux. La tendance se confirme également sur les réseaux sociaux avec pour Facebook 263 354 "j’aime "cumulés sur 4 pages : Lyon, Loire / Haute-Loire, Clermont / Vichy et Bourg / Mâcon. Ces pages recensent à elles : 29.8 millions d’impressions et 4 millions d’utilisateurs engagés en novembre 2020.