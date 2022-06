Plus de 16 millions d’écoutes mensuelles pour Europe 1

Avec 8.8 millions de téléchargements et une progression de 63% en un an, Christophe Hondelatte demeure "le premier conteur de France". Passionnés par ses récits et séduits par ses accents, les auditeurs contribuent toujours à son succès La deuxième heure de "Hondelatte raconte" (15h-16h) réalise sa meilleure performance, avec un record de plus de 2.5 millions de téléchargements.

Portée en duo par Stéphane Bern et Matthieu Noël, l’émission "Historiquement vôtre" enregistre plus de 1.1 million de téléchargements. Avec une progression de 40% en un an, ce programme qui s’amuse avec l’Histoire en retraçant les destins extraordinaires de personnalités qui n’auraient jamais pu se croiser, confirme la place qu’il a su trouver auprès du public.