Plus de 1.2 million d'auditeurs écoutent FG chaque semaine

FG est aujourd’hui la DJ radio de référence européenne, et accorde depuis 1992 une exposition et une visibilité unique aux artistes électro, en particulier la fameuse French Touch, dans un contexte de crise sanitaire qui fragilise considérablement les artistes, privés de revenus depuis le début du confinement. Au cours de cette saison, Radio FG propose chaque semaine plus de 42 heures de mixes DJs, et compte parmi ses DJs résidents exclusifs les plus grands artistes électro français : David Guetta, Bob Sinclar et Joachim Garraud qui proposent des émissions exclusives les jeudis, vendredis et samedis à minuit. Une place privilégiée sera accordée tout au long de la saison aux nouveaux talents français aux heures significatives de grande écoute, en particulier à 19h avec un nouveau rendez-vous "Happy Hour DJ".