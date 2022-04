Plus d’internautes sur les sites et applis "événements / billetterie"

Les internautes en quête d’évasion ont particulièrement investi les sites et applis de la catégorie Tourisme/Destination qui ont progressé de 66%, ou encore Croisières en hausse de 33% en 1 an. Côté déplacements, les catégories Compagnies Aériennes et Transport terrestre ont respectivement attiré 51% et 20% de visiteurs uniques supplémentaires vs 2021.

En mars, 54.4 millions d’individus se sont connectés à internet, soit 86% des Français. Chaque jour, 45.5 millions d’internautes ont surfé sur le web, un résultat en hausse d’environ près de 500 000 individus par rapport à l’année dernière.