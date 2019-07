Plan de fréquences en Belgique : le CSA a rendu ses décisions

72 radios indépendantes en FM, 4 réseaux provinciaux mixtes (FM et DAB+) et 6 réseaux communautaires et urbains mixtes (FM et DAB+) ont été autorisés. L’arrivée du DAB+ a permis d’attribuer plus de places, beaucoup de candidats avaient d’ailleurs postulé en FM et en DAB+. Aussi, en numérique, 75 droits d’usage d’un multiplex de portée locale ont été attribués aux radios indépendantes et 4 réseaux en DAB+ (un réseau DAB+ n’a pas été attribué à ce stade). Ces 4 réseaux constitueront donc une offre exclusive en DAB+. La place en numérique a largement été investie par les radios indépendantes qui installent en Fédération Wallonie-Bruxelles l’un des paysages en radio numérique les plus riches et variés d’Europe.