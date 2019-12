Phare FM se déploie grâce au DAB+

Phare FM sera accessible à plus de trois millions de personnes supplémentaires. "Une belle victoire que le Seigneur nous accorde ! Et nous croyons que cela va continuer" a indiqué la radio dans un communiqué. "Notre vision de 2001 de "Toucher la France avec une radio chrétienne" est un rêve qui devient possible avec l’ouverture de fréquences DAB+". 2020 sera l’année du DAB+ en France, et les places sont désormais très disputées à présent, aussi Phare FM a décidé "de tenter notre chance sur chacune de ces zones, dans le but de toucher un maximum de personnes".