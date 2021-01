Phare FM collecte 150 000 euros grâce à ses auditeurs

Cette collecte s'inscrivait dans le cadre du RadioDon qui avaient pour thème "Ensemble, changeons nos villes". Phare FM "la radio autrement" regroupe plusieurs radios associatives chrétiennes. "Sa vocation première est de contribuer à changer la vie, ou plus précisément d'aider les gens à marcher avec Dieu, en réintroduisant des valeurs et en redonnant de l'espoir" précise le réseau (Phare Media) présidé par Claude Greder.

Le réseau associatif s'est aussi engagé sur le DAB+ à Marseille, Paris, Valenciennes et, à partir de 2022 à Troyes, à Metz au au Mans...