Peter Blampied (Roberts Radio) : "l’opportunité pour la radio numérique en France est réelle"

LLPR - Pourquoi chaque radio a-t-elle un son si différent ?

PB - Chaque marque aborde la conception d'une radio en fonction de paramètres telle que la taille (plus elle est grande, plus il y a d’air et donc, plus le son est grand). Une radio à boîtier en bois a une résonance naturelle ; c'est impossible avec les conceptions en plastique ou en métal et, par conséquent, le bois offre un son plus chaleureux. Certains composants offrent des performances audio bien meilleures que d'autres, de sorte que l'audio est plus proche du son d'origine Enfin, chaque produit final est mis au point pour être fidèle au style de la marque. Grâce à ces quatre facteurs, il est possible de produire une très grande variété de modèles qui sonnent de manière tout à fait différente.



LLPR - Qu'est-ce qui fait une radio Roberts?

PB - Depuis 1932, Roberts a développé de nombreux designs et un style iconique qui se remarque aussi bien dans les gammes Revival que Heritage. Roberts a également utilisé des technologies et des composants de pointe pour ajouter des fonctionnalités utiles. Il s’agit donc de la première marque de radios intelligentes connectées proposant une radio FM, une radio Digital DAB+ et une radio Internet WiFi dans le même produit. Pour Roberts, la qualité sonore de la voix a toujours été un facteur déterminant.

Lorsque nos clients utilisent une radio, c'est pour écouter des infos, des émissions, du théâtre, des débats et de la musique. La qualité de la reproduction de la voix a toujours été très importante pour Roberts. Dans les haut-parleurs modernes, l'accent mis sur une basse puissante pour la musique signifie souvent que la voix parlée sonne mal. Roberts délivre suffisamment de basses pour la musique mais offre toujours un excellent son pour la voix. Il ne faut pas non plus être surpris que de nombreux modèles Roberts utilisent un boîtier en bois pour une résonance naturelle. Et nos clients nous disent qu'ils adorent leurs Roberts.



LLPR - Qu'est-ce qui a changé en France ?

PB - En 2019, le gouvernement français, par le biais du CSA, a annoncé une nouvelle stratégie pour la France : le plan des "nœuds" et des "arcs" . Au cours des deux prochaines années, 2019-2020, les "nœuds", qui sont les principales villes de France, et les "arcs", qui sont les principales routes, bénéficieront d'une nouvelle couverture en radio numérique. La France a déjà dépassé les 20% de couverture DAB+ grâce aux villes de Marseille, Paris, Lille, Lyon et Strasbourg. Cela a entraîné une modification de la loi, de sorte qu'après décembre 2019, il deviendra illégal de vendre en France une radio ne disposant pas d'un récepteur DAB+. L’opportunité pour la radio numérique en France est réelle.



LLPR - Quelle est la taille du marché de la radio numérique en France ?

PB - Au Royaume-Uni, où la radio est un média populaire et qui bénéficie d’une large couverture DAB, environ 10 millions de nouvelles radios numériques ont été vendues au cours des 6 ou 7 dernières années . La France a une population similaire d’amoureux de la radio et, d’ici deux ans, aura une couverture DAB+ suffisamment importante pour générer un intérêt et une demande réels. Ainsi, dans les 6 à 7 prochaines années, l’occasion serait peut-être aussi de vendre 10 millions de nouvelles radios numériques. En règle générale, la valeur d'un récepteur DAB+ est au moins trois fois supérieure à celle d'un ancien récepteur AM / FM, ce qui fait de la France une nouvelle opportunité très importante.



LLPR - À votre avis, que devraient considérer les détaillants lors du choix de leur gamme de radio numérique ?

PB - Bien entendu , chaque détaillant connaît sa clientèle principale et ses styles d’achat. Cependant, la radio numérique correspond une nouvelle catégorie de clients et représente une nouvelle opportunité pour offrir une large gamme de produits et tirer profit de cette opportunité. D’autres marchés ont démontré que les consommateurs achèteraient d’abord un produit de qualité, de manière à pouvoir tirer pleinement parti du meilleur son. Les deuxième et troisième achats seront plus spécifiques pour une pièce (cuisine, salle de bain, chambre à coucher, etc.). Les détaillants devraient considérer que la radio est le plus souvent utilisée comme une alarme dans une chambre à coucher, le matin dans la cuisine, comme un compagnon de soirée dans un salon.

De nombreux consommateurs écoutent maintenant de la musique en streaming avec des smartphones et des tablettes. Par conséquent, le fait d’avoir une fonction Bluetooth permettra à votre nouvelle radio d’être également un haut-parleur. La radio peut parfois avoir un meilleur signal dans une pièce que dans une autre, alors les personnes qui aiment vraiment leur radio peuvent être intéressées par une fonction WiFi afin de ne pas avoir de problème de signal à la maison. Une bonne approche - meilleure - est également un bon moyen de présenter une gamme destinée à aider les consommateurs à choisir. Si vous passez à la radio numérique , pourquoi ne pas acheter un joli design ? L’ idéal serait donc une gamme comprenant plusieurs radios-réveils avec Bluetooth et plusieurs radios portables avec Bluetooth et plusieurs radios portables avec Bluetooth et WiFi . Naturellement, Roberts propose le meilleur produit pour chaque gamme.