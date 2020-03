Pascal Muller (Top Music) : "L’audio n’a jamais été autant consommé à travers le monde"

PM - À ce jour, nous proposons au-delà de notre service replay, une offre forte de 8 podcasts natifs sur des thématiques diverses et variées. En passant par l’économie, l’habitat, le sport, la mode ou encore une collection de contes pour enfants. L’ADN de notre catalogue étant axé stratégiquement sur la proximité. Nous sommes une marque alsacienne et nous tenons à la développer sur différentes formes à travers notamment ces podcasts natifs. Les sujets ne manquent pas et nous réfléchissions déjà à la suite. Les grands faits divers alsaciens par exemple nourrissent actuellement nos pistes de réflexions pour les prochains mois.Je crois aussi énormément à l’histoire de notre territoire. Il y a tant de choses à raconter. L’intemporalité de nos épisodes est aussi un axe de développement. Après un certain temps de rodage, force est de constater que l’impact des podcasts qui se consomment dans le temps est plus fort que ceux qui reviennent sur de l’actualité chaude. Nous tirons déjà des enseignements de cette phase 1 pour préparer la suite et affiner notre offre éditoriale.