Top Music développe son catalogue de podcasts

"Un Podcast et au lit" est destiné aux enfants et mettra en avant les plus belles histoires alsaciennes et autres légendes. "Le Mini Journal" est un podcast qui permettra au jeune public de mieux comprendre l’actualité de la région. Enfin, le podcast "Les Grandes Girls" rassemble le meilleur du "girl power" à travers un talk show inédit en son genre. Par ailleurs, afin de renforcer le référencement et l’exposition de ses contenus, Top Music s’associe à la plateforme Ausha et travaille activement sur la mise en ligne de son nouveau site en collaboration avec les Indés Radios afin de renforcer l’exposition et la consommation des podcasts. Une mise en ligne prévue courant 2020.