Parution de la compilation de l'été de RTL

Angèle, Patrick Bruel, Clara Luciani, Dean Lewis, Jain, Marc Lavoine, Claudio Capéo, Calogero, Gauvain Sers, Calvin Harris… Les plus grands noms de la scène française et internationale se retrouvent dans cette sélection représentant l’identité musicale de RTL. En réservant le quart de son temps d’antenne à la musique, la radio met accorde une place essentielle à la musique : "depuis toujours, la radio RTL participe au lancement de nombreux artistes en les soutenant. Dès les années 70, elle met un point d’honneur à garder une relation étroite avec le monde de la musique et les artistes. Pour se faire, des partenariats privilégiés sont mis en place avec des concerts évènementiels tels que Elton John, Patrick Bruel, les Rolling Stones, Francis Cabrel, Paul McCartney".