Paris accueillera les États Généraux des radios associatives

Un an après leur mobilisation contre la baisse du FSER, les Associatives appellent à une nouvelle convergence à Paris. Les 9 et 10 octobre prochains, les États Généraux réuniront professionnels, bénévoles et partenaires pour affirmer, une nouvelle fois, leur place essentielle dans l’écosystème médiatique. "Notre utilité n'est plus à prouver, faisons-la entendre !", peut-on lire dans l’appel diffusé aux acteurs du secteur.

"Les radios associatives sont indispensables au pluralisme médiatique, au lien social et à la vie culturelle dans les territoires", indiquent les organisateurs. Mais ces missions se trouvent fragilisées par les restrictions budgétaires actuelles et à venir. Le maintien (voire le renforcement) du soutien public sera donc un axe central des revendications.