Oxygène : première station locale en PDA et en AC

Pour la première fois de son histoire, Oxygène la radio de la Seine et Marne, se hisse désormais à la première place des programmes locaux en audience cumulée avec 53 000 auditeurs à l’écoute chaque jour, soit un taux de pénétration de 4.4% sur le département de la Seine et Marne. La hausse sur un an est de 29.5% soit la meilleure progression pour une station sur la région Ile de France toutes radios confondues.

Chaque jour, entre 06h et 09h, la matinale de Julie et Aurélien est écoutée chaque jour par 28 000 fidèles. La matinale se classe premier morning local en Seine-et-Marne et 8e morning toutes radios confondues devançant également toutes les stations de catégorie A, B et la plupart des morning nationaux.