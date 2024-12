Overdrive Production signe l'identité sonore du CNRS

L'identité sonore veut incarner l'essence de la recherche scientifique en traduisant en musique l'idée de la découverte et de la transmission des savoirs. Elle a dévoilée lors de la cérémonie de remise de la Médaille de l'innovation du CNRS.

"Collaborer avec le CNRS a été une opportunité unique de mettre notre expertise au service d'un acteur majeur de la science et de la connaissance. Notre ambition était de créer une signature sonore reconnaissable et à l'image des chercheurs qui repoussent chaque jour les limites de la connaissance. Onze mois d'échange et de travail ont été nécessaire entre les équipes du CNRS et les équipes d'Overdrive Production" a déclaré Julien Mano, président et fondateur d'Overdrive Production.