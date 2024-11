Horizon lance son "Carré VIP" : un rendez-vous inédit avec les artistes

Dans ce rendez-vous chaleureux, il prendra le temps de créer une connexion véritable avec l'invité, offrant ainsi aux auditeurs un accès privilégié aux coulisses de leur parcours, de leurs passions, et de leurs projets. Sont d’ores et déjà annoncés Jérémy Frérot, Jeanfi Janssens, Marina Kaye, et Joyce Jonathan.

Julien Mano, directeur de la station, exprime son enthousiasme : "cela fait un moment que nous souhaitions offrir aux auditeurs d'Horizon un rendez-vous "VIP" avec les artistes qu'ils aiment et qui font vibrer notre région. Avec "Le Carré VIP", nous leur offrons un vrai moment de complicité et d'échange, où Arthur prend le temps de dévoiler l'artiste dans toute son authenticité".