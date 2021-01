Ouverture du RTL Audio Center à Berlin

Le lieu offre une technologie de pointe, des studios et des systèmes de diffusion qui permettent de créer des productions audio de haute qualité. En fusionnant toutes les unités audio berlinoises de RTL et en interconnectant leurs installations de production, les innovations sont promues, les processus sont simplifiés et la qualité est améliorée. Les quatre programmes radio (104.6 RTL, 105.5 Spreeradio, 93.6 Jam FM et rTL Deutschlands Hitradio) font partie du "RTL Audio Center Berlin". La société de production Audio Alliance, qui produit des podcasts et des offres audio à la demande, y trouve également une nouvelle place sur la plateforme associée AudioNow. Ce nouveau monde audio est complété par RTL Audio Marketing, le Digital Media Hub et RTL Radio Deutschland