Ouverture des votes de la cérémonie des NRJ DJ Awards 2019

À l’instar des NRJ Music Awards, le palmarès des NRJ DJ Awards est exclusivement issu des votes du public. À partir d’aujourd’hui et jusqu’au dimanche 25 août inclus, le public peut voter pour ses artistes préférés sur le site internet nrj.fr et suivre toute l’actualité des NRJ DJ Awards sur les réseaux sociaux avec le hashtag #NRJDJAwards. Pour que les lauréats soient le reflet des goûts du public, les votes seront sécurisés et il ne sera possible de voter, dans chaque catégorie, qu’une seule fois par jour. La liste des nommés est établie en fonction de l’actualité des DJs en 2018/2019, des tests d’écoute réalisés régulièrement auprès des auditeurs de NRJ et du choix de la direction de l’antenne de NRJ.