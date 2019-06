Onze groupes et artistes au Tendance Live à Granville

C'est désormais une tradition, Tendance Ouest donne rendez-vous à la Normandie pour le plus grand concert gratuit de l'année. Cette année, ce Tendance Live aura lieu le vendredi 14 juin 2019. Onze groupes et artistes seront présents, face à la mer, pour une nouvelle édition de ce concert à Granville .La folie arcadienne devrait encore s'emparer de ce Tendance Live avec le groupe Arcadian. Les auditeurs pourront également applaudir Bilal Hassani, Magic System, Skip The Use, Renan Luce, Chimène Badi, Lautner, Les Frangines, Ken Carlter, Antoine Elie ou encore Major Son.