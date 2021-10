On passe 2h18 chaque jour sur internet

Les Français ont passé en moyenne 2h18 chaque jour sur internet, soit 5% de plus qu’en août 2020. Cette consommation reste portée à 72% par le mobile. En cette période de grands déplacements, les sites et applications de plans, cartes et itinéraires ont rassemblé 44.5 millions de visiteurs uniques, soit 7 Français sur 10 (70.5%). Cela représente 1.9 million d’individus supplémentaires par rapport à août 2020 (+4.5%).

Chaque jour, 13.7 millions de visiteurs uniques ont surfé sur cet univers, soit +1.5 million par rapport à l’année dernière (+12.4%). Ainsi, plus d’un Français sur cinq (21.6%) ont visité ces sites et applications. Les 25-34 ans sont ceux qui les utilisent le plus : plus d’un tiers d’entre eux s’y connectent chaque jour (32.8%).