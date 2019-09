"On n’a pas tous le flow, mais on a tous Mouv’"

C’est d’ailleurs ce qui a inspiré la nouvelle signature de Mouv’, dès à présent incarnée à l’antenne : "Hip-Hop Nation". Pour Bruno Laforestrie, directeur de Mouv’ : "Mouv’, après avoir développé fortement son audience radio et numérique depuis 4 ans, aborde une nouvelle étape de son développement autour des valeurs fédératrices qui ont fait son succès. Le sentiment d'appartenance à la famille Mouv’ est aujourd'hui primordial pour engager les jeunes à suivre toutes les dimensions de notre offre".

Le film est un clip de 90 secondes produit par DeGaulle et réalisé par Jean-Pascal Zadi avec son style bien à lui : mélange de street culture et d’humour. Un style qu’il incarne chaque soir à l’antenne entre 19h et 20h dans l’émission Debattle. Le morceau a été produit par Dirty Swift et les équipes de Mouv’ et les paroles co-écrites par Jean-Pascal Zadi et les équipes d’Artefact.