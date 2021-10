On connaît les dates des prochaines 126 000

Les résultats de la prochaine étude 126 000 Radio de Médiamétrie seront disponibles le jeudi 18 novembre à partir de 08h. Suivront les résultats de la 126 000 IDF qui offre, comme son nom l'indique, des indications plus précises des audiences des radios présentes à Paris et en Île-de-France, le jeudi 25 novembre à 09h.

Si la crise sanitaire paraît être désormais un mauvais souvenir, le marché retrouve doucement et péniblement ses marques. Les habitudes d'écoutes ont été, profondément et pendant longtemps, modifiées. Les comportements des auditeurs ont évolué. On scrutera donc avec attention les audiences des radios commerciales privées, fortement impactées par la crise sanitaire.