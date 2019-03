Numérique : l’écoute de la radio a progressé de 8% en un an

France Inter, RMC, NRJ, franceinfo et Skyrock. Voilà pour le top 5 des radios les plus écoutées en février dernier sur le numérique selon l'ACPM. Le top 20 reste relativement stable : deux stations qui s'y maintiennent : Radio Public Santé et Radio Meuh. On notera également la présence de plusieurs stations membres des Indés Radios : Oui FM, Générations ou encore M Radio et Latina.Le classement des groupes et des réseaux est largement dominé par Radio France qui, avec 76 flux différents, a généré plus de 46 millions d'écoutes actives depuis la France en février dernier.À la 40e et à la 45e place, France Bleu 107.1 (298 372) et France Bleu Provence (277 124) sont les radios locales les plus écoutées du réseau des 44 stations de France Bleu.Tous les résultats sont disponibles ICI