Numérique : Nostalgie Belgique confirme son leadership

Depuis quatre ans, les comportements d’écoute ont beaucoup évolué. L’univers de l’audio est en effet de plus en plus riche et il s’étend aujourd’hui à de multiples formats de contenus. Une nouvelle offre s’est développée, notamment avec les podcasts et le streaming. La radio en live représente 70% de la consommation d’audio. L’essentiel de l’écoute se fait en utilisant une radio classique mais le Smartphone et le PC ont pris une place de plus en plus importante. L'écoute via le site web atteint 6.9% du volume et l'écoute via l'application, 5%. Le DAB+ se porte également bien avec 9.5%.