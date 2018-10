Nuit spéciale Halloween sur Europe 1

Christophe Hondelatte embarquera les auditeurs dans l’exploration d’un manoir hanté. Des lumières qui s’allument mystérieusement dans la nuit, des bruits inquiétants de cris et de pas, des griffures et des traces de coups inexplicables… Au fil de ses déambulations, il s’attardera dans les pièces de la bâtisse et racontera des "récits effrayants de fantômes", tirés du dernier livre de la medium Patricia Darré. Pour la première fois sur son antenne, Europe 1 propose une émission en son binaural, une méthode d’enregistrement qui, lors de l’écoute avec un casque, permet de reproduire la perception sonore naturelle humaine à 360°. Ce programme sera disponible dès le 1er novembre sur le site web de la radio et sur les plateformes d’écoute habituelles. À écouter un casque pour une immersion totale grâce au son binaural.