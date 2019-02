Nouvelles fonctionnalités pour l'Audemat FM MC5

Portable, l'Audemat FM MC5 dispose d'un ensemble de générateurs et d'analyseurs ainsi que des fonctions d'automation et de reporting pour l'analyse complète et facile des signaux audio, MPX et FM. Avec la dernière version logicielle, 3.8.1, les utilisateurs bénéficient désormais de nouvelles fonctions comme le nouveau lecteur de campagnes GoldenEar. GoldenEar est un algorithme calculant une note de qualité objective du signal RF reçu lors de campagnes de mesures mobiles. Le nouveau lecteur intègre différentes représentations de la qualité de réception (cartes, courbes, texte) et génère automatiquement l'ensemble des données utiles à la création de rapports.