En 2033, la radio sera totalement numérique en France

D'abord, atteindre un taux d’équipement en récepteurs DAB+ (domestiques et automobiles). Ensuite, atteindre 70 % d’ici 2033 et poursuivre la promotion du DAB+ avec l’objectif d’atteindre un minimum de 50 % d’audience numérique d’ici 2033.

Ajoutons une mise en oeuvre des dispositifs publics d’aide à la migration, si les mesures réalisées jusqu’en 2027 le justifient. Si une aide à la diffusion s’avérait nécessaire pour soutenir les éditeurs au vu des données chiffrées et objectives recueillies par l’Arcom, le ministère de la Culture pourrait mettre en place une aide budgétaire à la double diffusion. Cette aide, temporaire, dégressive et conditionnée, pourrait s’inspirer du dispositif mis en place par la Suisse et devrait être articulée avec la majoration de la subvention versée aux radios de catégorie A. Les contreparties auxquelles s’engageraient les radios bénéficiaires viseraient à accélérer l’abandon de la diffusion en FM et la migration vers le DAB+.

L’État devra aussi accompagner, le cas échéant, les collectivités identifiées comme fragilisées par la migration vers le DAB+, dans lesquelles ni le DAB+, ni la FM, ni possiblement l’IP ne seraient disponibles. Afin de garantir une continuité de la réception hertzienne terrestre et d’éviter toute disparité territoriale, une aide à ces collectivités pourrait être conçue, comme lors du passage au tout numérique en télévision. La technologie de small scale DAB+ pourrait en outre être testée dans des collectivités volontaire.